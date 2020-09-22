Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что городские власти идут людям навстречу, не ограничивая работу общественного транспорта, однако николаевцы не хотят носить маски, и из-за этого растет количество случаев COVID-19.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— У нас недавно был прямой эфир с министром здравоохранения Максимом Степановым. И мы, городские головы, сообщили, что не видим разницы — в маршрутке едут люди, которые едут сидя, или стоят. Не битком набитые, но стоят, если они все в масках. Поэтому считаем, что можно ездить стоя, но только в масках, — сказал мэр.

Александр Сенкевич подчеркнул, что власть пошла навстречу горожанам, разрешив, чтобы в общественный транспорт брали пассажиров и стоя, однако ношение масок остается обязательным условием.

— Такими темпами нам не хватит никаких больниц, никаких бюджетных денег. Вам сложно купить маску за 3,50? А потом вы кричите: «Давайте нам десятки тысяч гривен и лечите нас бесплатно». Друзья, я думаю, что это для вас знак просто. Не думайте, что будете вечно жить и все будет нормально, — добавил он.

Ранее Александр Сенкевич потребовал, чтобы полиция штрафовала николаевцев, которые ездят в маршрутках без масок.