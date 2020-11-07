Премьер-министр Украины в 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократической партии Джо Байдена перед Украиной откроются новые перспективы.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Я думаю, что если президентом Соединенных Штатов будет Байден, то мы увидим очень четкую политику Соединенных Штатов по отношению к Украине. Первое: у нас появится наконец-то в Белом доме непосредственное контактное лицо, которое будет работать на украинском направлении. Второе: я убежден, что администрация президента Байдена займет проактивную позицию в минском процессе, - сказал Арсений Яценюк.

Экс-глава правительства отметил, что Байден хорошо знает весь украинский политический истеблишмент.

— Четвертое: новая американская администрация будет очень жестко настаивать на завершении всех антикоррупционных реформ. И обеспечении верховенства права. Пятое: американская новая администрация, если она будет - она будет дальше жестко отстаивать энергетическую независимость Украины, - добавил Арсений Яценюк.

Кроме того, по мнению политика, в случае победы Байдена у Украины будет возможность работать с международными финансовыми организациями.

— То есть, я очень перспективно смотрю на то, какими будут украино-американские отношения, - подытожил Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в общении со своим окружением отмечает, что не планирует признавать свое поражение на выборах и готов затягивать этот процесс до конца.