Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что судебные разбирательства только начинаются.

— Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются! — написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.