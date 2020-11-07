Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.
Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.
Трамп заявил, что судебные разбирательства только начинаются.
— Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются! — написал Дональд Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.
Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.
Трамп заявил, что судебные разбирательства только начинаются.
— Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются! — написал Дональд Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.