Евгений Величко

Новым городским головой Вознесенска избрали 32-летнего Евгения Величко, баллотировавшегося от «Слуги народа».

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Евгений Величко по итогам выборов получил 3445 голосов, что составляет 38,44%. Второе место на выборах занял бывший начальник вознесенской милиции Олег Черноморец от «ОПЗЖ» и получил 2270 голосов (25,32%). В списке кандидатов также были Иван Черноморец от «Радикальной партии» и самовыдвиженка Дарья Черноморец, которые в сумме набрали 502 голоса. Даже если бы кандидат от ОПЗЖ получил голоса однофамильцев, он все равно остался бы на втором месте. Третью позицию занял уже бывший мэр Вознесенска Виталий Луков, получивший 2096 голосов или 23,38%.

Как пишет издание «Преступности.НЕТ», Евгений Величко в своей предвыборной кампании использовал лозунг «Время сменить крышу». Вероятно, в нем не было криминального подтекста, поскольку Величко владеет строительной компанией «Pamir», лозунгом которой является «Крышуем качественно».

Издание отмечает, что еще год назад вместе с Виталием Луковым Евгений Величко активно поддерживал на президентских выборах Петра Порошенко, о чем свидетельствуют архивы местных газет. Помимо этого, Валичко оказался на одной сцене с Порошенко во время ПР-тура последнего. Более того, он стоял прямо за его спиной в то время, пока пятый президент Украины агитировал вознесенцев. По информации издания, Евгений Величко – это креатура народного депутата Украины от «Слуги народа» Артема Черноморова.

Напомним, действующий мэр Вознесенска Виталий Луков признал поражение и пожелал успехов победителю выборов — «слуге народа» Евгению Величко.