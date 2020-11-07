Украина должна ценить стратегическое партнерство с США и двухпартийной поддержкой в Конгрессе.

Об этом лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает пресс-служба политсилы.

— Ключевая позиция - и очень важно, чтобы это поняла власть, мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом. Я на всю жизнь запомню день 18 сентября 2014, когда я как Президент Украины стоял в Капитолии, в зале, где были собраны обе палаты американского Конгресса, и более 20 раз мое выступление прерывалось аплодисментами. Это было удивительное единение республиканцев и демократов в поддержку украинского народа, - вспоминает пятый Президент.

Петр Порошенко отметил, что лично знаком с вице-президентом Байденом, с президентом Обамой, с вице-президентом Пенсом, и с президентом Трампом.

— Я могу отметить, что в 2014-м году, когда Россию агрессором произнести в мире никто не мог, говорили «сторона конфликта», только наша мощная дипломатическая работа сформировала позицию на базе доказательств, - напомнил Петр Порошенко.

Он заявил, что Украина должна ценить эту поддержку двух американских партий.

— Нам нужно ценить эту поддержку двухпартийной, которая сегодня принадлежит Украине. И ни в коем случае никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями «пятой колонны» внутри государства эту двухпартийную поддержку не разрушить. Сейчас происходили не только выборы президента, но и выборы в Конгресс и Сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны - и Марси Каптур, возглавляющая украинское кокус, и все, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе. Мы это очень ценим, - отметил лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко отметил, что если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и Украина воспользуется окном открытых возможностей — то уже в 2021 году после инаугурации страна получит оружие, финансирование, новый пакет санкций, «и Путину точно это не понравится».

— Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплект «Patriot». Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения - как это и записано в Конституции по моему предложению - до полномасштабного членства в Евросоюзе, в НАТО, евроатлантической интеграции, - резюмировал Петр Порошенко..

Напомним, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократической партии Джо Байдена перед Украиной откроются новые перспективы.