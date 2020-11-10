Верховная Рада Украины в течение следующей пленарной недели должна рассмотреть проект постановления о «своевременном информировании и принятии правительством необходимых мер» в случае введения локдауна.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова», пишет LB.ua.

— Я думаю, что коллеги не будут возражать по этому постановлению. Я уверен, мы сможем обсудить его на согласительном совете в следующий понедельник (16 ноября, - прим.) и рассмотреть его на следующей пленарной неделе, - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране, поскольку, в частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.