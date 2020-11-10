Медицинские учреждения будут продолжать стационарное лечение беременных женщин, имеющих осложнения, рожениц и онкобольных пациентов несмотря на запрет плановых госпитализаций. Больницы отказались от других плановых операций из-за увеличения пациентов с COVID-19.

Такое разъяснение опубликовали на сайте Министерства здравоохранения в понедельник, 9 ноября.

В частности, в Минздраве сообщили, что в медицинских учреждениях, попадающих в «оранжевую» зону, запрещены плановые госпитализации кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Напомним, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных и пациентов с COVID-19.