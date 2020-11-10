Президент Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, сейчас находится на самоизоляции дома, чувствует себя хорошо и работает онлайн.

Об этом сообщал пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде.

— Президент чувствует себя хорошо. Сейчас из симптомов только невысокая температура. Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дома, где будет находиться в изолированном помещении. Он будет следить за здоровьем, будет находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и на легкую форму протекания болезни, — заявила Юлия Мендель.

Мендель подчеркнула, что пока Зеленский не получит отрицательный тест на коронавирус, об участии в каких-либо событиях речь не идет. По ее словам, все события и рабочие моменты будут решаться в режиме онлайн. В частности, президент будет проводить селекторные совещания, о которых будут сообщать на сайте ОПУ.

Напомним, вчера стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19.