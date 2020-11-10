Украина с 08:00 возобновила движение через все 7 контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе. Однако боевики не пропустили людей на оккупированную территорию через КПВВ «Счастье» и «Золотое».

Об этом нам сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет hromadske.

На территории Донецкой области движение восстановили через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской области — через КПВВ «Станица Луганская» и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое». Пункты будут работать ежедневно с 08:00 до 16:00.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.