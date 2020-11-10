Пандемия диктует свои условия выживания. Многие родители не спешат отправлять детей в детские садики. Но... ребенку необходимо общаться, учиться, развиваться.

Детский сад «Гранд-Гипанис» предлагает услугу «Детский сад онлайн».

Проект работает в развивающем, творческом, психологическом направлениях, обеспечивает консультирование родителей.

Также, проект рассчитан на ситуации детей, которые не могут посещать детский сад по причинам медицинских показаний, отдаленного места проживания, сложной адаптации и т.д., – а родители заинтересованы в развитии и социализации ребенка.

«Пребывание дома может стать ресурсом для освоения новых навыков, получения знаний, для интересных дел. Поэтому мы запускаем проект обучения дошкольников с использованием интернет-технологий», – отметили в администрации сада.

Студенты-журналисты Университета имени Пилипа Орлика сняли ролик, в котором демонстрируют особенности работы такого проекта.

За детальной информацией обращайтесь:

Николаев, ул. Котельная, 2, 0950759782, sadok.gipanis@gmail.com

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