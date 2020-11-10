65,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного службой «Центр Разумкова» с 30 октября по 5 ноября.

При этом, 17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Остальные опрошенные не смогли определиться с ответом.

19,5% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности на протяжении ближайших нескольких лет. 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились).

Опрос проводился методом интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондентов. Было опрошено 2020 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что по данным исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, Dragon Capital и Центром экономической стратегии, 48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается.