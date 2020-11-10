Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций, предыдущие руководители которых были уволены на прошлой неделе.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента, пишет LB.ua.

Временной и.о. главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка, которая с 2016 года была первым заместителем главы Ивано-Франковской ОГА.

До этого Савка возглавляла департамент агропромышленного развития ОГА, была главой правления-директором ОАО «Владимирсахар» и директором предприятия «Загвиздянский» ЗАО «Авангард».

Временным главой Сумской ОГА стал Сергей Пахольчук. Он с июля 2020 года был заместителем главы Сумской ОГА, до этого два года работал как ФЛП и оказывал консультационные услуги Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по введению реформ в соответствии с заключенным договором с Общественным союзом «Фонд поддержки реформ» в Украине. С 2017 по 2018 год был зарегистрирован как безработный.

В 2016-2017 годах был заместителем главы Белоцерковского городского совета.

Вр.и.о. главы Одесской ОГА стал Вячеслав Овечкин — первый заместитель главы Одесской областной государственной администрации.

В 2013-2019 годах работал директором транспортно-экспедиционной компании «Сонора-Харьков». До этого несколько лет консультировал юридическую компанию CMS Cameron McKenna (Киев) в проектах банковского и финансового права.

Напомним, что 5 ноября Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.