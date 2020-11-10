Об этом свидетельствуют результаты опроса «Центра Разумкова».

Из тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании, 31% готовы отдать свой голос за Зеленского. В июне таких было 35%, по данным «Центра Разумкова». Зато в сентябре группа «Рейтинг» заявляла, что за Зеленского готовы проголосовать 29%.

Далее в рейтинге следуют:

Петр Порошенко — 21%;

Юрий Бойко — 17%;

Юлия Тимошенко — 8%;

Игорь Смешко — 6%.

Рейтинг других кандидатов не превышает 3%. Не определились с выбором 11% опрошенных, а 17% заявили, что не пошли бы на выборы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.