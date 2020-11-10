Австрия объявила о новых строгих карантинных мерах, которые предусматривают закрытие магазинов с 19:00 во все дни.

Об этом сообщает The Local.

Новые меры будут действовать с 11 ноября до 22 ноября. Ограничения не касаются АЗС, касс на вокзалах или в аэропортах.

— Это ограничение рабочего времени предназначено для того, чтобы закупки осуществлялись своевременно перед началом комендантского часа, так что цель постановления — больше уменьшения мобильности в вечернее и ночное время. Таким образом, целью этого регулирования является поддержание соблюдения ограничений на выезд и, таким образом, достижение дальнейшего уменьшения всех ненужных социальных контактов, - сообщили Министерство социальных дел.

Австрия ввела строгий карантин с 3 ноября предварительно до 30 ноября. На всей территории страны ввели комендантский час с 8 вечера до 6 утра, но с широким кругом исключений.

По предварительным правилам, магазины имели право оставаться открытыми до 20:00.

Количество новых случаев коронавируса в Австрии продолжает оставаться высоким. В понедельник было зафиксировано 5593 новых случаев — на 1500 больше, чем соответствующий показатель неделей ранее.

За последнюю неделю в Австрии наблюдалось в среднем более 5000 новых случаев в день.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 842 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 5 тысяч 514 пациентов выздоровели.