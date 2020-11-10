Правительство Дании предоставило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи критически больным пациентам с коронавирусом.

Об этом пишет «Украинская правда» ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.

— Украина благодарна за это знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании, - отметил он.

Других деталей о подарке Дании пока не сообщают.

Кроме противодействию пандемии коронавируса, министры обсуждали евроинтеграционные вопросы и будущее создание Крымской платформы. Дмитрий Кулеба пригласил Йеппе Кофода на ее учредительный саммит, запланированный на май 2021 года.

— Глава МИД Дании подтвердил настрой Копенгаген на дальнейшую поддержку реформ в нашей стране и заверил в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, - сообщают МИД.

Министры также договорились о создании украинской-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 842 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 5 тысяч 514 пациентов выздоровели.