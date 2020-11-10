Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украине навредит полный локдаун, а карантин выходного дня поможет разгрузить больницы.

Об этом он заявил в интервью программе «Хард с Влащенко».

По словам Дениса Шмыгаля, локдаун гарантирует существенное падение экономики Украины. 2020 год государство может закончить с существенными долгами. Однако есть альтернативный вариант – локдаун выходного дня.

— Локдаун выходного дня – это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели. За три недели экономика испытывает непоправимые потери. К концу года, в таком случае, мы не сможем выполнять социальные функции государства и бюджет, – сказал Денис Шмыгаль.

Также глава Кабмина отметил, что карантин выходного дня не преследует цель остановить эпидемию коронавируса. Его назначение состоит в том, чтобы зафиксировать количество новых заражений и разгрузить систему здравоохранения. Таким образом в украинских больницах освободятся места.

— Локдаун выходного дня предусматривает переход ресторанов в режим доставки … То есть, экономика работает, но останавливается передвижения больших масс людей. Люди должны оставаться дома, чтобы на эти два дня разрывать цепочку социальных контактов, – добавил премьер.

Денис Шмыгаль привел пример того, что сейчас в Италии тяжелых больных кладут прямо в коридорах, ведь мест в больницах не хватает. Если украинцы будут продолжать игнорировать меры безопасности, то Украина приблизится к такой же ситуации в январе 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.