В Днепре из-за коронавируса умер главный врач городской детской клинической больницы № 6, которая является одной из госпитальных баз для больных Covid-19 в регионе.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает Радио Свобода.

По его словам, часть персонала больницы отправили на самоизоляцию, они ожидают результаты ПЦР-тестов.

Александр Бондаренко добавил, что главврач умер в понедельник, 9 ноября. Он лечился дома и поздно обратился касательно госпитализации.

По словам Александра Бондаренко, сейчас средняя смертность по области — 70 лет.

— И снижается эта планка, то есть молодые люди начинают умирать. Почему? Потому поздно обращаются и госпитализируются. На 5 дней, на неделю — это слишком поздно, — сказал он.

По состоянию на вторник, 10 ноября, в Днепропетровской области всего подтвердили 18324 случая коронавируса.

Ранее стало известно о том, что от коронавируса умерла теща пятого президента Украины, лидера политической партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.