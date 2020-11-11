Николаевский городской совет совместно с экскурсоводами запускает учебный курс о том, как стать независимым гидом, создать уникальную экскурсию и осуществить ее продвижения.

Об этом сообщает пресс-служба департамента экономического развития городского совета.

Отмечается, что данный курс вводится с целью увеличения, как качественных туристических маршрутов, так и квалифицированных экскурсоводов, дефицит которых существенно влияет на конкурентоспособность туристической сферы в Николаеве в сравнении с другими городами Украины.

– В условиях всемирной пандемии COVID-19, когда встает вопрос развития внутренних туристических рынков, а современный турист становится более требовательным, данный учебный курс становится еще более актуальным, - отмечают в ведомстве.

Курс состоит из шести круглых столов – вебинаров, любой житель города может научится составлять маршрут и правильно работать с источниками, узнает, как и где искать клиентов, а также сможет наладить сотрудничество с туристическими фирмами и образовательными учреждениями. Учебные материалы сформированы на основе личного опыта экскурсоводов и экскурсионных проектов со всей Украины.

На своей странице в Facebook контент-менеджер курса Александра Максименко отмечает, что экскурсии могут быть проведены в самых различных форматах, чтобы вызвать больший интерес у горожан, не искажая при этом исторические и научные данные.

– Цель показать, что экскурсии – это больше не скучные переходы от достопримечательности к достопримечательности под монотонный голос гида, экскурсии могут быть нестандартными, специфическими, в формате шоу, квеста, спортивного соревнования, при этом не искажая исторические факты и научных данных. Я, например, рассказываю в каньоне о космосе, а в музее искусств о деньгах. Важно, что авторскую экскурсию может создать любой желающий николаевец, при этом зарабатывая средства на их проведении, - написал Александр Максименко.

Вебинары стартуют в следующую субботу, 14 ноября, в 10:00. Каждый желающий может прослушать лекцию гида, владелицы бюро экскурсий Киевом Walk & Talk Софии Грабовецкой, которая вошла в топ-8 звездных гидов по версии украинского туристического портала «Zruchno.Travel».

– София расскажет о том, кто такой гид/экскурсовод, о разнице между ними, даст понятие о продукте, разберет примеры запросов от гостей, расскажете также про дополнительный заработок, продвижение экскурсий и гидах-брендах.

Вебинар будет проходить на платформе видеоконференций Zoom. Ссылки получит каждый, зарегистрировавшись по ссылке https://forms.gle/QCwMx3aPor1HvYtq5.