Избранный президент США Джо Байден во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил готовность помогать Украине.

Об этом сообщает CBS News.

В разговоре с Макроном Байден выразил интерес к совместной работе «над решением конфликтов в Украине и в Сирии, над безопасностью и развитием Африки, а также с иранской ядерной программой».

С Джонсоном Байден обсуждал «закрепления демократии и работу над такими вопросами, как Украина и Балканы».

Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

Также напомним, что Дональд Трамп отказался признавать поражение в выборах президента и ответил на сообщения американских СМИ о победе Джо Байдена.