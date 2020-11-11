10 ноября в мире за сутки диагностировали 542 тысячи больных COVID-19. Умерло в этот день 9186 пациентов.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на данные сайта Worldometer.

В частности, 10 ноября в мире за сутки обнаружили 542 094 случаев заражения коронавирусом, в частности, 234 920 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 10 179 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Польша, Великобритания, Франция и Украина, которая занимает 9-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 20-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 51 миллион случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 36 миллионов человек 1 279 159 пациентов умерли.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 611 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 6 тысяч 611 802 пациента выздоровели.