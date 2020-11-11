Сотрудник почты из Пенсильвании, утверждение которого ведущие республиканцы приводили в доказательство масштабных нарушений на голосовании в США, признался, что сфабриковал обвинения.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с расследованием, сообщает Европейская правда.

Ричард Хопкинс заявлял, что руководитель почтового отделения в городе Эри, штат Пенсильвания, приказывал почтовым работника проводить бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом. Пенсильвания является одним из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов, и Трамп говорит, что они были сфабрикованы в штате.

Слова Хопкинса в письме в Министерство юстиции цитировал республиканский сенатор Линдси Грэм, призвав начать федеральное расследование. Генеральный прокурор Уильям Барр впоследствии уполномочил федеральных прокуроров начать расследование о нарушениях во время выборов.

Но в понедельник Хопкинс сказал следователям из Управления Генерального инспектора Почтовой службы США, что обвинения не соответствуют действительности, и он подписал письменные показания, в которых отказался от своих обвинений, заявляют источники издания, которые говорили на условиях анонимности.

Поздно вечером во вторник демократы из комитета по надзору Палаты представителей написали в Твиттере, что свидетель полностью отказался от своих утверждений.

Вместе с тем позже Хопкинс опубликовал видео на YouTube, в котором отрицает, что отказался от своих заявлений. Связаться для комментария с Хопкинсом журналистам издания не удалось.

Президент США Дональд Трамп отказался признавать победу на выборах Джо Байдена, который, по данным американских телесетей, набрал необходимые для избрания более чем 270 голосов выборщиков.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе некие «результаты», очевидно, связанные с прошедшими выборами.