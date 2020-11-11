20 самолетов военно-транспортной авиации России Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

— 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады приземлились в Республике Армения, - говорится в сообщении.

В российском Минобороны уточнили, что в зону нагорно-карабахского конфликта будут переброшены около 2 тысяч военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Российские наблюдательные посты будут располагаться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование операцией будет находиться в районе Степанакерта.

Напомним, сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.