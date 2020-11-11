По состоянию на 10:00 11 ноября в Николаевской области зарегистрировано 203 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 563 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели - 3306. Умерло всего от последствий COVID-19 - 230, за сутки - 8.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 611 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 6 тысяч 611 802 пациента выздоровели.
По состоянию на 10:00 11 ноября в Николаевской области зарегистрировано 203 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 563 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели - 3306. Умерло всего от последствий COVID-19 - 230, за сутки - 8.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 611 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 6 тысяч 611 802 пациента выздоровели.