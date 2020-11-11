По состоянию на 10:00 11 ноября в Николаевской области зарегистрировано 203 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 132;

Первомайск - 6;

Южноукраинск - 11;

Вознесенск - 5;

Очаков - 9;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 1;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 0;

Веселиновский район - 1;

Витовский район - 11;

Вознесенский район - 1;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 0;

Казанковский район - 4;

Кривоозерский район - 6;

Николаевский район - 4;

Новобугский район - 1;

Новоодесский район - 1;

Очаковский район - 4;

Первомайский район - 0;

Снигиревский район - 5.

Заболевание COVID-19 установлен в 563 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 79, всего выздоровели - 3306. Умерло всего от последствий COVID-19 - 230, за сутки - 8.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 тысяч 611 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 6 тысяч 611 802 пациента выздоровели.