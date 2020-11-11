Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов отказывается выполнять карантин выходного дня.

Об этом он сказал еще до соответствующего решения Кабмина, пишет Новое время.

«Давайте будем принимать карантин обеденного перерыва? По моему мнению, это бздуры… Никакого глупого решения город принимать не будет», — сказал он, добавив, что «Львов — это наш город». «Власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет… Прошу вас понимать непростую ситуацию. Мы с вами должны взять обязательство: никаких юбилеев, никаких банкетов, никаких свадеб. Но если человек зайдет в кафе и там есть те два-три столика и выпьет кофе — о котором локдауне можно говорить?», — сказал он.

В среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 489 808 человек, из них 221 459 выздоровели, летальных случаев — 8947.

Ранее в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».



