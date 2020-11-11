Офис президента теперь будет подбирать на глав областных государственных администраций более жестких, личностно и профессионально состоятельных кандидатов, как например Сергей Гриневецкий, отмечает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Об этом Михаил Подоляк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

— Гриневецкий вполне состоятелен и сможет уравновесить все одесские элиты. Президентская вертикаль на местах, а главы ОГА – это именно президентская вертикаль, должна быть эффективной и пользоваться авторитетом внутри региональных элит. Понимать, кто есть кто. И иметь возможность активно влиять на региональную повестку. Отсюда и новая тактика Офиса президента. Подбор более жестких кандидатов в главы областных администраций, - сказал он.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким, главой Одесской ОГА – Сергей Гриневецкий, главой Сумской ОГА - Василий Хома.