Глава парламента Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом Дмитрий Разумков написал в Facebook.

— Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь, - написал Дмитрий Разумков.

Он рассказал, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Как известно, 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.

В тот же день также стало известно о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич заболел COVID-19.