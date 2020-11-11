Президент США Дональд Трамп побеждает на выборах в штате Аляска. Он получит все три голоса выборщика, что все равно не позволит ему переизбраться.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что по результатам подсчета 75% бюллетеней Трамп набирает почти 57% голосов, его оппонент Джо Байден - 39%.

Отметим, на выборах в 2016 году Трамп на Аляске обошел с большим отрывом тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что победа в штате даст ему несколько голосов выборщиков, Трамп не сможет переизбраться на второй срок.

Аляска дает победителю голоса трех выборщиков.

Напомним, избранный президентом США Джо Байден заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.