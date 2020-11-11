Российское правительство одобрило проект соглашения с Республикой Судан о создании на ее территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

Об этом сообщает Медуза.

Соглашение предполагает, что Судан безвозмездно предоставит землю для российской базы. В пункте ВМФ Россия сможет разместить не больше четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Количество военных на базе не должно превышать 300 человек.

Также РФ по соглашению получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Судан, согласно документу, не будет взимать за ввоз и вывоз сборы и пошлины.

Соглашение устанавливает, что военные корабли РФ на базе в Судане неприкосновенны, они обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.

Россия в случае, если ее попросит об этом Судан, безвозмездно окажет республике содействие в том числе в поисково-спасательных операциях и «противодиверсионном обеспечении».

Судя по координатам, опубликованным в приложении к постановлению правительства, базу планируют создать в границах города Порт-Судан. На спутниковых снимках Google Maps по указанным координатам можно увидеть четыре объекта, напоминающих военные корабли.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота России в 2020 году будет принято 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащении уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.