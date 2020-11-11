Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах.

Копию судебного иска редакции НикВести передали адвокаты компании «Оперативная юридическая помощь» Максим Коваль и Андрей Климович.

В своем иске Александр Потемкин утверждает, что Николаевский облизбирком не выполнил свои обязанности должным образом относительно установления результатов голосования в границах территориальных избирательных округов и в едином многомандатном округе по выборам в Николаевский областной совет.

Кандидат утверждает, что если просуммировать количество голосов в протоколе об итогах голосования на округе №3, у него будет 1125 голосов, однако, при составлении протокола комиссия указала, что он набрал всего 869 голосов.

К иску он также приложил копии протоколов сельских и территориальных избирательных комиссий в границах округа №3, сведения в которых указывают на то, что избиратели отдали персонально за Александра Потемкина даже больше, чем 1125 голосов.

Более того, истец указывает, что в итоговом протоколе облизбирком отсутствует информация о результатах голосования на избирательных участках №№480412, 480413, 480414, 480415, 480416, 480417, 480418, 480419, 480420, 480427, 480431, 480432, 480437, 480438, 480439, 480440, 480453, 480451.

Он просит суд признать незаконным действия облизбиркома относительно составления протоколов об итогах голосования на округе №3, о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета в едином многомандатном округе. Также кандидат просит суд признать незаконной и отменить постановление №74 от 7.11.2020 «О результатах выборов в Николаевский областной совет».

Вчера, 10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

Сегодня, 11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.