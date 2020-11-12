Сегодня, 12 ноября, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские и российские военные прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.

Об этом Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook.

– Слухи о появлении турецкого беспилотника Байрактар в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны, - написала она.

Напомним, на границе Армении с Азербайджаном российский боевой вертолёт был сбит зенитной ракетой.

Позже выяснилось, что вертолет был случайно сбит Азербайджаном, Баку приносит извинения российской стороне и готов выплатить компенсацию.