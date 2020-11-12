Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 ноября.

— Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений, — говорится в решении суда.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде заявили, что беглому экс-президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.