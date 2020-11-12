Мэр Кропивницкого Андрей Райкович, которого во время местных выборов переизбрали на следующий срок, заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас — берегитесь! Помните о дистанции, средства защиты и чистые руки! Без лишней надобности не выходите из дома, - написал Андрей Райкович.

Также мэр Кропивницкого рассказал, что находится в одном из боксов инфекционного отделения Центральной городской больницы.

— Выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго, - добавил он.

Напомним, мэр Сенкевич сообщил, что заразился COVID-19, но будет находиться дома на самоизоляции. Однако позже его госпитализировали в больницу.