Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.

Видеосъемку церемонии открытия опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Золотой алабай установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак соответствующей породы.

Отметим, что в мае 2019 года Бердымухамедов подарил щенка породы алабай премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Туркмения давно известна своими позолоченными памятниками. Их начали устанавливать при первом президенте республики Сапармурате Ниязове. В 2017 году один из позолоченных памятников Ниязову демонтировали. Установленный в 2015 году памятник действующему президенту Бердымухамедову по-прежнему стоит в Ашхабаде.

Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.