Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Карабахе.
Об этом сообщает «ТАСС».
По данным российского Минобороны, общий центр разместят на территории Азербайджана, он должен собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяет, что присутствие российских миротворцев «обеспечит стабильность в кризисном регионе» и остановит потоки беженцев.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.
Министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Карабахе.
Об этом сообщает «ТАСС».
По данным российского Минобороны, общий центр разместят на территории Азербайджана, он должен собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяет, что присутствие российских миротворцев «обеспечит стабильность в кризисном регионе» и остановит потоки беженцев.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.