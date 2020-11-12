Об этом сообщает «ТАСС».

По данным российского Минобороны, общий центр разместят на территории Азербайджана, он должен собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяет, что присутствие российских миротворцев «обеспечит стабильность в кризисном регионе» и остановит потоки беженцев.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.