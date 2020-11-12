В среду, 11 ноября, состоялось заседание Апелляционного суда Николаевской области, на котором был рассмотрен иск нескольких сотрудников СБУ против общественного активиста Дениса Жело о защите их чести и достоинства. По результатам заседания их требования были частично удовлетворены.

Решение суда в своем Facebook прокомментировал Денис Жело.

По его словам, исковые требования удовлетворены на 3,5%, остальные же были отклонены.

«Сегодня (в среду, 11 ноября, - прим.) утром, Апелляционный суд в Николаевской области удовлетворил исковые требования адвоката Владимира Тимошина на 3,5%, а на 96,5% - отклонил. Но Тимошин решил сыграть на опережение - написать пафосный пост и отрапортовать о разгромной победе. Многие коллеги Тимошина уже посмеялись над его преждевременным «семяизвержением».Я понимаю, что ему нужно отрабатывать деньги сбушников, которые сорят ими в судах, пытаясь «отбелиться», получив позитивное решение. Напомню, что в Центральном районном суде, им не удалось решить вопрос - они безоговорочно проиграли. Решение суда первой инстанции в части исковых требований сотрудников СБУ Бардюжи и Прокопишена осталось без изменений - тогда суд отказал им, а сейчас и Апелляционный суд не нашёл оснований для удовлетворения их требований.На счёт сотрудников СБУ Бурченко и Янковского - коллегией судей было принято решение о частичном удовлетворении иска в части 3-х абзацев, а это около 3,5% объема исковых требований», - написал Денис Жело.

По его словам, распределяя расходы по судебному сбору, которого истцы заплатили на сумму более 29 тысяч гривен, суд, компенсировал только 1051 гривен, пропорционально части удовлетворённых требований, а это чуть больше 3,5% от оплаченной суммы.

«Владимир Тимошин (адвокат истцов, - прим.), 3,5% эффективности - это повод для гордости? Вы считайте это победой своих клиентов? В то время, как 96,5% ваших исковых требований были отклонены судом. Несколько месяцев назад, Тимошин написал о том, что я был под кайфом, угрожал сотрудниками полиции расправой и увольнениями. Его фантазии моментально подхватили журналисты интернет-издания «Преступности.Нет», написав, что я находился под кайфом. А после того, как выложили видео с места происшествия и начальник Патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила дал официальный комментарий, оказалось, что Тимошин нагло соврал. Сегодня произошло практически тоже самое, он опять выдал желаемое за действительное», - написал Денис Жело.

Речь идет об иске нескольких сотрудников Управления Службы безопасности Украины против активиста Дениса Жело, в котором они требуют признать недостоверной и обязать опровергнуть распространенную им информацию о них. Истцы считают, что эта информация является недостоверной и такой, которая унижает их честь, достоинство и деловую репутацию, а указанные в материале факты изложены необъективно, носят оскорбительный характер и не имеют никакого фактического обоснования.

Отметим, что издание «НикВести» также является ответчиком по данному иску, поскольку опубликовало оспариваемое заявление Дениса Жело. Издание не признало исковых требований, а его представитель направил в суд соответствующий отзыв. Согласно норма закона «О печатных средствах массовой информации», каждый имеет право на оперативное получение информации через печатные СМИ, публично распространять информацию о деятельности государственных органов и организаций, объединений граждан и должностных лиц. НикВести указывает, что не подлежит ответственности за распространение информации в печатном органе, поскольку опубликованная СМИ информация является отображением статьи Дениса Жело на его странице в Facebook с соответствующей ссылкой на источник.

Дело было рассмотрено Центральный районным судом Николаева. Суд отказал в удовлетворении иска, о чем было принято соответствующее решение от 14 августа текущего года.