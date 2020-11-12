С начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.
Как сообщается в блоге мониторингового портала DoZorro, на такую сумму медучреждения закупили 30 тысяч м3 газообразного медицинского кислорода и 206 тысяч килограмм жидкого медицинского кислорода.
Всего с начала года в Prozorro приобрели 4,3 миллиона м3 (примерно 673 тысяч 40-литровых баллонов) газообразного медицинского кислорода и 5 тысяч 920 тонн жидкого медицинского кислорода на 179 миллионов 900 тысяч гривен.
При этом больше всего медицинского кислорода приобрели в следующих областях:
В то же время меньше всего медицинского кислорода купили в следующих областях:
Отмечается, что медицинский кислород необходим для работы аппарата искусственной вентиляции легких и кислородных масок.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.
С начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.
Как сообщается в блоге мониторингового портала DoZorro, на такую сумму медучреждения закупили 30 тысяч м3 газообразного медицинского кислорода и 206 тысяч килограмм жидкого медицинского кислорода.
Всего с начала года в Prozorro приобрели 4,3 миллиона м3 (примерно 673 тысяч 40-литровых баллонов) газообразного медицинского кислорода и 5 тысяч 920 тонн жидкого медицинского кислорода на 179 миллионов 900 тысяч гривен.
При этом больше всего медицинского кислорода приобрели в следующих областях:
В то же время меньше всего медицинского кислорода купили в следующих областях:
Отмечается, что медицинский кислород необходим для работы аппарата искусственной вентиляции легких и кислородных масок.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.