С начала 2020 года в Николаевской области больницы закупили через Prozorro медицинского кислорода на 3,1 миллион гривен.

Как сообщается в блоге мониторингового портала DoZorro, на такую сумму медучреждения закупили 30 тысяч м3 газообразного медицинского кислорода и 206 тысяч килограмм жидкого медицинского кислорода.

Всего с начала года в Prozorro приобрели 4,3 миллиона м3 (примерно 673 тысяч 40-литровых баллонов) газообразного медицинского кислорода и 5 тысяч 920 тонн жидкого медицинского кислорода на 179 миллионов 900 тысяч гривен.

При этом больше всего медицинского кислорода приобрели в следующих областях:

Киевская область (на 24 миллиона гривен);

Львовская область (на 20,3 миллиона гривен);

Ивано-Франковская область (на 16,3 миллиона гривен).

В то же время меньше всего медицинского кислорода купили в следующих областях:

Черкасская область (на 780 тысяч гривен);

Кировоградская область (на 2, миллион гривен);

Черниговская область (на 2,5 миллиона гривен).

Отмечается, что медицинский кислород необходим для работы аппарата искусственной вентиляции легких и кислородных масок.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса опорные больницы Николаевской области через Prozorro закупили 165 тысяч медицинских масок.