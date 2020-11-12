В Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».

Об этом сообщается на сайте «ОПОРА».

В частности, «ОПОРА» получила получила копию протокола Николаевской городской ТИК об итогах голосования по выборам депутатов облсовета в пределах избирательного округа №7 и сравнила его с протоколом о подсчете голосов на избирательных участках № 480888 и 480916, на которых во время подсчета голосов присутствовали наблюдатели «ОПОРЫ». Оказалось, что количество голосов, которые по данным протокола городской ТИК получили шесть кандидатов, не совпадает с количеством голосов, указанных в протоколах двух УИК.

Так, была обнаружена расхождение в количестве голосов за некоторых кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480916 кандидат Олег Солтис набрал 20 голосов, а по данным итогового протокола городской ТИК — 30. Кандидат Вадим Олабин, по данным протокола УИК, получил 18 голосов, а в протоколе городской ТИК — 20. Вместе с тем в протоколе участковой избирательной комиссии указано, что кандидат Оксана Солтис набрала 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 22. Напротив кандидата Вадима Заблоцкого в протоколе УИК стоит 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 6.

Отличаются и результаты голосования за кандидата Нину Дашкову: в протоколе УИК она набрала 11 голосов, в протоколе городской ТИК уже 5. Также «ОПОРА» обнаружила несоответствие голосов за кандидата Елену Брусенко: в протоколе УИК указано 12 голосов, а в итоговом протоколе городской ТИК только 10.

Кроме этого, в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480888 кандидат Олег Солтис набрал 21 голос, а по данным протокола городской ТИК уже 24.