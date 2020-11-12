В Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».
Об этом сообщается на сайте «ОПОРА».
В частности, «ОПОРА» получила получила копию протокола Николаевской городской ТИК об итогах голосования по выборам депутатов облсовета в пределах избирательного округа №7 и сравнила его с протоколом о подсчете голосов на избирательных участках № 480888 и 480916, на которых во время подсчета голосов присутствовали наблюдатели «ОПОРЫ». Оказалось, что количество голосов, которые по данным протокола городской ТИК получили шесть кандидатов, не совпадает с количеством голосов, указанных в протоколах двух УИК.
Так, была обнаружена расхождение в количестве голосов за некоторых кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480916 кандидат Олег Солтис набрал 20 голосов, а по данным итогового протокола городской ТИК — 30. Кандидат Вадим Олабин, по данным протокола УИК, получил 18 голосов, а в протоколе городской ТИК — 20. Вместе с тем в протоколе участковой избирательной комиссии указано, что кандидат Оксана Солтис набрала 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 22. Напротив кандидата Вадима Заблоцкого в протоколе УИК стоит 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 6.
Отличаются и результаты голосования за кандидата Нину Дашкову: в протоколе УИК она набрала 11 голосов, в протоколе городской ТИК уже 5. Также «ОПОРА» обнаружила несоответствие голосов за кандидата Елену Брусенко: в протоколе УИК указано 12 голосов, а в итоговом протоколе городской ТИК только 10.
Кроме этого, в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480888 кандидат Олег Солтис набрал 21 голос, а по данным протокола городской ТИК уже 24.
«ОПОРА» обратилась за комментарием к главе Николаевской городской ТИК Евгению Бабкову, который пояснил, что расхождения могут быть вызваны тем, что некоторые протоколы отправляли на уточнения.
— Участковые избирательные комиссии привозили нам свои протоколы о подсчете голосов избирателей, мы вносили в компьютер эти цифры, и, возможно, их отправляли на уточнение, или у них было различия между первым протоколом и уточненным. Поэтому могла возникнуть такая ситуация, — сказал глава комиссии.
Напомним, 11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.
Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.
Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах.
В Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».
Об этом сообщается на сайте «ОПОРА».
В частности, «ОПОРА» получила получила копию протокола Николаевской городской ТИК об итогах голосования по выборам депутатов облсовета в пределах избирательного округа №7 и сравнила его с протоколом о подсчете голосов на избирательных участках № 480888 и 480916, на которых во время подсчета голосов присутствовали наблюдатели «ОПОРЫ». Оказалось, что количество голосов, которые по данным протокола городской ТИК получили шесть кандидатов, не совпадает с количеством голосов, указанных в протоколах двух УИК.
Так, была обнаружена расхождение в количестве голосов за некоторых кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480916 кандидат Олег Солтис набрал 20 голосов, а по данным итогового протокола городской ТИК — 30. Кандидат Вадим Олабин, по данным протокола УИК, получил 18 голосов, а в протоколе городской ТИК — 20. Вместе с тем в протоколе участковой избирательной комиссии указано, что кандидат Оксана Солтис набрала 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 22. Напротив кандидата Вадима Заблоцкого в протоколе УИК стоит 16 голосов, а в протоколе городской ТИК — 6.
Отличаются и результаты голосования за кандидата Нину Дашкову: в протоколе УИК она набрала 11 голосов, в протоколе городской ТИК уже 5. Также «ОПОРА» обнаружила несоответствие голосов за кандидата Елену Брусенко: в протоколе УИК указано 12 голосов, а в итоговом протоколе городской ТИК только 10.
Кроме этого, в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке №480888 кандидат Олег Солтис набрал 21 голос, а по данным протокола городской ТИК уже 24.
«ОПОРА» обратилась за комментарием к главе Николаевской городской ТИК Евгению Бабкову, который пояснил, что расхождения могут быть вызваны тем, что некоторые протоколы отправляли на уточнения.
— Участковые избирательные комиссии привозили нам свои протоколы о подсчете голосов избирателей, мы вносили в компьютер эти цифры, и, возможно, их отправляли на уточнение, или у них было различия между первым протоколом и уточненным. Поэтому могла возникнуть такая ситуация, — сказал глава комиссии.
Напомним, 11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.
Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.
Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах.