Торговая сеть «Эпицентр» Александра и Галины Герег пока еще не приняла решения о том, как будет работать в субботу и воскресенье в связи с введением «карантина выходного дня».

Об этом сказал руководитель департамента по связям с общественностью «Эпицентра» Юлия Чудновец, пишет «Украинская правда».

— Сейчас мы ждем официальное постановление Кабинета министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов на выходных, - сказала Юлия Чудновец.

Постановление правительства о «карантине выходного дня» было принято 11 ноября, но до сих пор не опубликовано. Документ вступает в силу после опубликования.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.