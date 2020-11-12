Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.

С помощью аэрокосмических снимков смогут:

выявлять незаконные разработки карьеров, массовые вырубки леса и другие экологические нарушения;

фиксировать транспорт, на котором передвигались нарушители;

оценивать общую экологическую ситуацию в ретроспективе, сравнивая снимки за разные периоды;

проводить инвентаризацию и оценку качества земель.

– Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль, - указано в сообщении.

Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.

– Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе, - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Напомним, с селе Калиновка Витовского района Николаевской области планировалось начать разработку песчаного карьера рядом с рекой Ингул.