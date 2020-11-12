Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
– Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.
С помощью аэрокосмических снимков смогут:
– Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль, - указано в сообщении.
Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.
– Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе, - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Напомним, с селе Калиновка Витовского района Николаевской области планировалось начать разработку песчаного карьера рядом с рекой Ингул.
Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
– Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.
С помощью аэрокосмических снимков смогут:
– Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль, - указано в сообщении.
Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.
– Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе, - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Напомним, с селе Калиновка Витовского района Николаевской области планировалось начать разработку песчаного карьера рядом с рекой Ингул.