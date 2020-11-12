В Одессе пока не будут вводить карантин выходного дня, поскольку в городе действуют ограничения «оранжевой» зоны карантина.

Об это пишет «РБК-Украина».

Отметим, Кабмин принял решение об усилении карантина на выходных с 14 ноября.

— По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений, - сообщают в горсовете.

«Оранжевая» зона не предусматривает карантина выходного дня. Более того, в стране отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Кроме того, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.