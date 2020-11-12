Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли предлагает включить защиту прав ЛГБТ в обязательства стран-членов по соблюдению верховенства права, за нарушение которых в следующем семилетнем бюджете ЕС могут предусмотреть санкции.

Об этом сообщает Politico.

Хелена Далли отметила, что обеспечить защиту прав ЛГБТ в странах-членах можно было бы в рамках механизма, предусматривающего финансовые рычаги влияния на страны-члены, если они не соблюдают своих обязательств относительно верховенства права.

Так называемый «механизм условности верховенства права» политически связан с переговорами по долгосрочному бюджету ЕС и фонду спасения экономики.

— Я думаю, это очень правильно. Потому что это способ, надеюсь, влиять на стран-членов. Если вы не уважаете верховенство права, то вы не получаете какую-то часть средств, которую вы должны получить, - отметила она.

Евродепутаты и некоторые страны-члены настаивают на запуске механизма, который позволил бы ЕС сокращать объем финансирования стран-членов, если они пренебрегают своими обязательствами по обеспечению верховенства права способом, угрожающим финансовым интересам ЕС. Однако как «механизм условности», так и сам бюджетный пакет еще финально не согласованы.

Еврокомиссия также собирается представить стратегию защиты прав ЛГБТ в странах ЕС.

В ней, среди прочего, говорится о том, чтобы криминализировать язык вражды и ненависти в отношении ЛГБТ, создать национальные планы борьбы с их дискриминацией, обеспечить родительские права и признание однополых браков.

Согласно исследованию Еврокомиссии, 43% ЛГБТ-людей в 2019 году испытывали дискриминацию в отношении себя.

Напомним, что Папа Римский Франциск впервые публично заявил о своей поддержке гражданского партнерства для гомосексуальных людей.