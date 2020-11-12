Сеть магазинов «Эпицентр» после разъяснений в МВД приняло решение о соблюдении карантинных мер.

Об этом на странице в сети Facebook заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

— После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений принятых Кабинетом Министром, о чем сделало соотвествующее заявление на своем интернет сайте, - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети «Эпицентр» совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.