Поблизости от египетского курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет. Погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции

Сообщается, что одному человеку удалось выжить в аварии. Это гражданин США.

По предварительной информации, произошел несчастный случай, однако окончательно причину падения выяснит расследование.

Миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за мирным соглашением, достигнутым между Египтом и Израилем в 1978 году.

За последние годы уровень безопасности в этом регионе снизился из-за действий террористической организации «Исламское государство».

Напомним, в понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.