В Румынию оправлена партия из 3 млн использованных батареек для переработки.

Об этом написал на своей Facebook странице депутат Киевсовета Константин Яловой.

«Сегодня из Киева на переработку в Румынию отправляется 3 миллионов штук батареек, собранных по всей стране. Настоящий рекорд!», – написал Константин Яловой.

По словам депутата ежегодно в Украину ввозится 160 миллионов батареек (больше 3000 тонн), а на переработку собирается только 1% от этого количества.

В Украине использованные батарейки не перерабатываются, поэтому «общественные организации должны договариваться о вывозе небезопасных материалов за границу».

Он напомнил, что несколько лет назад одно львовское предприятие хотело провести утилизацию элементов питания, но проект так и не был реализован.

По его словам, если бы в Украине функционировал закон об утилизации элементов питания, где бы был прописан механизм сбора, утилизации или переработки батареек, эту проблему можно было бы решить за несколько лет.