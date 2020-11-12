В Румынию оправлена партия из 3 млн использованных батареек для переработки.
Об этом написал на своей Facebook странице депутат Киевсовета Константин Яловой.
«Сегодня из Киева на переработку в Румынию отправляется 3 миллионов штук батареек, собранных по всей стране. Настоящий рекорд!», – написал Константин Яловой.
По словам депутата ежегодно в Украину ввозится 160 миллионов батареек (больше 3000 тонн), а на переработку собирается только 1% от этого количества.
В Украине использованные батарейки не перерабатываются, поэтому «общественные организации должны договариваться о вывозе небезопасных материалов за границу».
Он напомнил, что несколько лет назад одно львовское предприятие хотело провести утилизацию элементов питания, но проект так и не был реализован.
По его словам, если бы в Украине функционировал закон об утилизации элементов питания, где бы был прописан механизм сбора, утилизации или переработки батареек, эту проблему можно было бы решить за несколько лет.
В Румынию оправлена партия из 3 млн использованных батареек для переработки.
Об этом написал на своей Facebook странице депутат Киевсовета Константин Яловой.
«Сегодня из Киева на переработку в Румынию отправляется 3 миллионов штук батареек, собранных по всей стране. Настоящий рекорд!», – написал Константин Яловой.
По словам депутата ежегодно в Украину ввозится 160 миллионов батареек (больше 3000 тонн), а на переработку собирается только 1% от этого количества.
В Украине использованные батарейки не перерабатываются, поэтому «общественные организации должны договариваться о вывозе небезопасных материалов за границу».
Он напомнил, что несколько лет назад одно львовское предприятие хотело провести утилизацию элементов питания, но проект так и не был реализован.
По его словам, если бы в Украине функционировал закон об утилизации элементов питания, где бы был прописан механизм сбора, утилизации или переработки батареек, эту проблему можно было бы решить за несколько лет.