Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

– Сегодня Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей, - говорится в заявлении.

Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предварительном этапе производства.

Практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже. Так же Международный суд ООН разделял жалобу Украины на нарушение Россией двух конвенции ООН, о запрете финансирования терроризма и расовой дискриминации.

Как известно, в апреле 2019 Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации о незаконном захвате с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Справка: 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Как известно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».

Напомним, Николаевский судостроительный завод «Океан» подал свою заявку для участия в торгах на ремонт буксира ВМС Украины «Яны Капу», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.