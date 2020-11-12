При ремонте автодороги Н-11 «Николаев—Днепр» рабочие повредили деревья, выкапывая экскаватором землю с обочин.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области, с данной ситуации «сыграл человеческий фактор».

— Эскаваторщик на объекте оказался некомпетентным, поэтому его сразу уволили. Подрядчик приступил к ликвидации последствий за собственные средства, - сообщили в Службе автодорог.

На своей странице в Facebook журналист Василий Гонта рассказал, что на автодороге проводили работы по обустройству и укреплению обочин, а грунт для подсыпки брали у дороги. Таким образом рабочие повредили деревья, расположенные вдоль трассы: сняли большой слой почвы между растениями и сломали ветви.

Напомним, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова работники подрядной фирм повредили стволы 19-ти деревьев.