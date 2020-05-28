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При реконструкции перекрестка на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова работники подрядной фирм повредили стволы 19-ти деревьев.
Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Сообщается, что стволы деревьев при реконструкции перекрестка повредили работники подрядной организации ООО «Новиком Инновейшен». При этом, нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.
— На должностное лицо подрядной организации составлен протокол об административном правонарушении, - сказано в сообщении.
Напомним, Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. После чего, начались работыпо реконструкции перекрестка
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При реконструкции перекрестка на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова работники подрядной фирм повредили стволы 19-ти деревьев.
Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции Николаевской области.
Сообщается, что стволы деревьев при реконструкции перекрестка повредили работники подрядной организации ООО «Новиком Инновейшен». При этом, нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.
— На должностное лицо подрядной организации составлен протокол об административном правонарушении, - сказано в сообщении.
Напомним, Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. После чего, начались работыпо реконструкции перекрестка