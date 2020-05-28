При реконструкции перекрестка на пересечении улиц Генерала Карпенко и Крылова работники подрядной фирм повредили стволы 19-ти деревьев.

Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции Николаевской области.

Фото: Facebook, Владимир Малиновский

Сообщается, что стволы деревьев при реконструкции перекрестка повредили работники подрядной организации ООО «Новиком Инновейшен». При этом, нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.

— На должностное лицо подрядной организации составлен протокол об административном правонарушении, - сказано в сообщении.

Напомним, Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. После чего, начались работыпо реконструкции перекрестка