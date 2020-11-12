Министерство образования и науки разработает типовую образовательную программу для 5-9 классов на основе нового Государственного стандарта базового среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

— Проекты типовой образовательной программы будут разработаны для 2-х циклов: 5-6 классов (адаптационный цикл базового среднего образования) и 7-9 классов (цикл предметного обучения базового среднего образования). Обучение по этой программе пятиклассники начнут в 2022 году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что типовая образовательная программа будет состоять из вариантов типовых учебных планов и каталогов модельных учебных программ. Они будут учитывать различные подходы: как предметное преподавание, так и интеграцию в пределах одной образовательной области или межотраслевую.

Приказ о создании и порядке работы соответствующей рабочей группы опубликован на сайте МОН.

В МОН добавили, что координацию рабочей группы обеспечивает Украинский институт развития образования (УИРО). В ее состав также входят представители МОН, Национальной академии педагогических наук, Украинского центра оценивания качества образования, Государственной службы качества образования, Института модернизации содержания образования, Команды поддержки реформ при МОН, проекта SURGe и педагогического сообщества.

До 23 ноября рабочая группа должна представить подготовленные проекты типовой образовательной программы директората школьного образования МОН. После проведения общественного обсуждения проектов и доработки, типовая образовательная программа будет утверждена и обнародована на сайте МОН.

После утверждения типовой образовательной программы заинтересованные разработчики модельных учебных программ будут привлечены к работе над ними. Модельные учебные программы пройдут экспертизу, будут утверждены весной 2021 года, станут базой для создания учебников и других учебных материалов.

Напомним, Министерство образования и науки Украины хочет усилить влияние школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения.