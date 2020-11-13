Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет «Укринформ».

Он отметил, что продолжается агрессия РФ в Украине, включая оккупацию Крыма.

— Российская Федерация... не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами, — сказал Евгений Цымбалюк.

Он добавил, что действия России по отношению к другим государствам «дискредитируют понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права и Устава ООН в частности».

В то же время Цимбалюк отметил «последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ».

Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по новым договоренностям в регионе Нагорного Карабаха будут не только миротворцы от РФ, но и от Турции. В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждали.