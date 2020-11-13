Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил об отказе властей его города от карантина выходного дня, аргументировал это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.

Соответствующее объяснение Садовый дал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг, сообщает Интерфакс.

— В этом году мы, как город, недополучаем 1 миллиард гривен. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 миллион гривен. Так, извините нас, с нас деньги берут, мы с того ковидного фонда получаем крохи. Что это за ответственная политика? Как мы можем сосуществовать в стране, когда одним можно все, а другим ничего? — сказал Андрей Садовый.

Он посетовал, что из-за карантина выходного дня могут пострадать 50 тысяч жителей Львова и членов их семей, — ведь это город малого, среднего бизнеса.

Садовый также подтвердил намерение властей его города отказаться от введения карантина выходного дня, поскольку, по его словам, это решение «выгоняет на улицу 50 тысяч людей», и они уже завтра придут к местному совету, а не поедут к правительству.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети «Эпицентр» Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.